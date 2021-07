ÖSV-Star Benjamin Karl in tödliches Unfalldrama in Mittersill verwickelt

Snowboardchampion Benjamin Karl rammte mit Pkw entgegenkommendes Auto, dessen Lenker starb.

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Felbertauernstraße bei Mittersill kam ein 70-jähriger Pinzgauer ums Leben - die SN berichteten. Laut Polizei war ein 35-jähriger Osttiroler mit seinem Audi direkt nach einer Lawinengalerie auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in den weißen Jeep des 70-Jährigen geprallt. Der Pensionist wurde in seinem Auto eingeklemmt, er verstarb noch am Unfallort. Seine 68-jährige Gattin auf dem Beifahrersitz wurde schwer verletzt.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, saß ein prominenter Sportler - ...