Packerl mit nachhaltiger Wirkung

Die Aktion Weihnachtsfreude sorgt nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr über für strahlende Kinderaugen.

So an die tausend Packerl kommen alljährlich in der Region Pongau bei der Aktion Weihnachtsfreude zusammen, und das seit mittlerweile zwölf Jahren. Carina Schlager und ihre Familie und Freunde haben 2009 damit begonnen, die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" auch im Pongau einzuführen. Daraus ging die Aktion "Weihnachtsfreude" hervor, am Grundprinzip hat sich nichts geändert. Jede/r, die/der bedürftigen Kindern in Osteuropa zu Weihnachten eine Freude machen will, stellt ein kleines Paket (Schuhkarton) mit Geschenken zusammen. Ins Packerl kommen: kleine Spielsachen wie ...