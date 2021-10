Papst ruft alle Gläubigen zur Umfrage

1,3 Milliarden Katholiken sollen mitteilen, wie es ihnen in der Kirche geht. In Salzburg spricht man von der "größten Umfrage aller Zeiten".

Es ist nur eine Frage. Aber die bereitet Markus Welte jede Menge Arbeit. Der Bildungsreferent der Erzdiözese ist in Salzburg für die Abwicklung der von Papst Franziskus einberufenen Umfrage zuständig, die am Sonntag weltweit startet.

In Vorbereitung auf eine Synode im Jahr 2023 - also eine kirchliche Versammlung - wollte der Papst die Stimmung unter den Gläubigen ausloten. "Er wollte nicht nur hören, was die Bischöfe zu sagen haben", sagt Welte. So sei es zu der wohl größten ...