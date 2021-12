Paracelsusbad erhält Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit 2021

Am Montagabend wurde der österreichische Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit von Bundesministerin Leonore Gewessler verliehen. Unter den Preisträgern befindet sich auch das Paracelsusbad der Stadt Salzburg.

Das im Oktober 2019 eröffnete Bad wurde von Architekt Alfred Berger und dem Team des Architekturbüros Berger+Parkkinenen entworfen. Das Bad hatte bereits den Architekturpreis des Landes Salzburg 2020 oder Aluminiumarchitekturpreis erhalten. Am Montagabend folgte der österreichische Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit.

Vier Staatspreisträger aus 72 Einreichungen

Eine internationale Fachjury unter der Leitung von Katharina Bayer nominierte aus 72 Einreichungen zehn Projekte. Vier davon wurden mit dem Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2021 ausgezeichnet. Der Staatspreis wird vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ausgelobt und wurde bereits zum siebten Mal vergeben. Die Bekanntgabe der diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger erfolgte im Rahmen einer Online-Veranstaltung.

Die Begründung der Jury

Anstelle der alten, in die Jahre gekommenen Badeanstalt wurde ein kompakter, mehrgeschoßiger Neubau errichtet. Während die wertvollen Anteile an der Fassade mit Kur- und Baderäumen bestückt wurden, versteckt sich die umfangreiche Haustechnik im Gebäudeinneren. Besonders hohes Augenmerk wurde auf die hochwertige Materialität mit eigens angefertigten Keramikstäben gelegt. Das charakteristische Element ist nicht nur an der Fassade zu finden, sondern prägt auch die Schwimmhalle. Über die organisch geformte Decke und den Light-Dome über dem Pool wird der Schwimmbereich mit reichlich Tageslicht versorgt. Dank Fernwärme, Wärmepumpe, hauseigener Abwärme und Photovoltaik am Dach kommt der Sonderbau mit deutlich weniger Energie aus als vergleichbare Projekte in Österreich.