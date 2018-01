Pass Lueg: Baustart für neue Eisenbahnbrücke steht bevor

Am 15. Jänner fahren die Bagger auf. Die Salzachtal Bundesstraße wird phasenweise nur einspurig befahrbar sein.

Mehr als 100 Jahre hat die Salzachbrücke im Bereich Pass Lueg ihren Dienst für die Eisenbahn verrichtet. Die als genietete Fachwerkskonstruktion ausgeführte Eisenbahnbrücke ist am Ende ihrer technischen Lebensdauer angelangt und wird durch eine neue Eisenbahnbrücke ersetzt. Das reduziere künftig den Aufwand für die Instandhaltung, außerdem könnten Langsamfahrstellen beseitigt werden, sagt Projektleiter Christian Höss.



Bauzeit und Kosten

Die Bauzeit für die neue Brücke beträgt rund zwei Jahre, wobei heuer zuerst das Tragwerk Gleis 2 und 2019 das Tragwerk Gleis 1 neu errichtet werden. Der Beginn der Bauarbeiten ist für 15. Jänner anberaumt. In einem ersten Schritt wird die Niederwasser-Periode der Salzach genutzt, um den Übergang zwischen der Brückenkonstruktion und dem Bahndamm sanieren zu können. Danach wird das Tragwerk Gleis 2 neben der Salzachtal Straße B159 vorgefertigt und während einer fünfwöchigen Gleissperre Ende 2018 in die endgültige Lage gehoben und fertiggestellt. 2019 erfolgen die Arbeiten dann analog für das andere Betriebsgleis. Im Rahmen des Neubaus der Salzachbrücke werden auch die Tragwerke der ebenfalls über 100 Jahre alten Lawinengalerie erneuert. Die Gesamtkosten für das Projekt betragen rund € 11,5 Mio.

Einschränkungen auf B 159 Salzachtal Straße

In den kommenden zwei Jahren wird es phasenweise, auf Grund der sehr engen Platzverhältnisse beim Neubau der Eisenbahnbrücke, zu Einschränkungen im Straßenverkehr auf der B 159, der Salzachtal Straße kommen. Ein einspuriger Fahrzeugverkehr wird aber mittels Lichtsignalanlage in verkehrssicherer Weise bis auf punktuell erforderliche Totalsperren in den Nachtstunden durchgehend aufrechterhalten. Über diese Totalsperren der B159 werden rechtzeitig entsprechende Informationen ergehen.









(SN)