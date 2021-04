Patienten bringen in Salzburger Impfstraßen Attest für anderen Impfstoff

Offenbar gibt es Ärzte, die Schreiben ausstellen, die für Patienten bestimmte Impfstoffe vorsehen. Den Vorgaben des nationalen Impfgremiums entspricht das nicht.

Für Verwirrung sorgten in Salzburgs Impfstraßen zuletzt Patienten, die mit Attesten bei ihrem Impftermin auftauchten. Laut den ärztlichen Schreiben sollten sie nur mit einem bestimmten Coronaimpfstoff geimpft werden. In den Attesten steht, dass die Patienten wegen einer Vorerkrankung nur mit einem mRNA-Impfstoff geimpft werden dürfen - also nicht mit jenem des Herstellers von AstraZeneca, bei dem es sich um einen Vektorimpfstoff handelt.

Christoph Fürthauer, Kuriensprecher der niedergelassenen Mediziner der Salzburger Ärztekammer, sagt, dass er von solchen Attesten gehört ...