Pfarrer erhielt vor der Pension den Ehrenring und geht Golf spielen

20 Jahre lang war Matthias Kreuzberger Leiter der beiden Lungauer Pfarren St. Michael und St. Margarethen. Mit Anfang September geht der Priester in Pension. Bevölkerung und Vereine bereiteten ihm am Sonntag in St. Michael einen feierlichen Abschied. Sämtliche Ortsvereine mit Bürgermusik und Schützengarde an der Spitze marschierten auf und bedankten sich bei ihrem Pfarrherrn. "Jeder Mensch sucht nach einem guten Leben. Für unseren Pfarrer bedeutet das, für andere da zu sein und die Gemeinschaft zu stärken", würdigte Bürgermeister Manfred Sampl ...