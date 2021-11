Pflegekräfte berichten: Warum ich die Pflege (nicht) verlasse

Schon vor der Pandemie forderten viele Reformen in der Pflege und beklagten die Zustände. Wir haben mit zwei Pflegekräften gesprochen: Eine hat der Pflege schon lang den Rücken gekehrt, eine würde das nie tun.

"Sogar die, die nie etwas sagen, beklagen sich"

SN/robert ratzer Dunja Kirchhoff hat die Pflege verlassen und arbeitet als Therapeutin. „Es hat sich seither nichts geändert.“

"Mit 18 Jahren habe ich in Deutschland die Krankenpflegeschule begonnen. Schon als Kind waren Krankenschwestern meine Heldinnen. Ich schulte aber später auf Physiotherapeutin um, weil ich in der Krankenpflege die Patienten nicht so pflegen konnte, wie ich mir das vorstellte.

...