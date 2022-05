Pilger im Seenland gehen mit dem Handy neue Wege

Nach 5000 Kilometern Fußweg in drei Jahren erklärt ein Flachgauer, dass moderne Apps und innere Ruhe durchaus zusammenpassen können.

100 Kilometer Pilgerwege im Flachgauer Seenland sind nun mit 13 Audioguide-Stationen neu zu erleben. Berta Altendorfer, die von Seeham aus für den Europäischen Pilgerweg Via Nova tätig ist, und Seenland-Tourismus-Geschäftsführerin Manuela Bacher stellten ihr Projekt am Dienstagnachmittag in Seekirchen vor. Die Seeburg ist eine dieser Stationen.

Pilger erfahren die Geschichte der Orte und werden zum Nachdenken über Zufriedenheit und innere Einkehr angeregt. Der größte Teil des Wegs verläuft auf der Via-Nova-Route. Dazu kam eine Erweiterung vom Haunsberg über ...