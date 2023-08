Pkw-großer Felsbrocken landete nach starken Regenfällen auf der Straße Richtung Obertauern

Am Sonntagabend ist ein rund fünf Tonnen schwerer Felsbrocken im Gemeindegebiet von Untertauern im Bereich Gnadenalm auf die B99 Katschberg Straße gestürzt. Personen oder Fahrzeuge kamen dabei nicht zu schaden. Ursache war laut Einschätzung von Gerald Valentin vom Landesgeologischen Dienst der starke Niederschlag der vergangenen Wochen.

Die Straßenmeisterei musste am Sonntagabend mit schwerem Gerät ausrücken. "Ein Felsbrocken so groß wie ein Pkw liegt auf der Straße", schilderte ein Polizist aus Mauterndorf den SN. Er sei von einem größeren Felsen, etwa zwei bis drei Meter hoch, direkt neben der Straße abgerutscht. "Das Ganze ist auf der B99 passiert, in etwa auf Höhe der Gnadenalm, vor Obertauern, wo die Straße dreispurig wird. Zum Glück hat der Brocken niemanden getroffen." Die Arbeiten waren am Sonntagabend im Gange, der Fels sollte am Abend noch mit einem Bagger an den Straßenrand geschafft werden.