Pkw-Lenker mit 3,34 Promille unterwegs

Der Pinzgauer beschädigte in Saalfelden schwer betrunken ein geparktes Auto. Auch in Eugendorf war ein Lenker alkoholisiert auf der Westautobahn unterwegs.

Ein Einheimischer lenkte Montagnachmittag seinen Pkw auf der Kollingwaldstraße in Saalfelden. Dort saß ein 81-Jähriger, ebenfalls aus Saalfelden, am Steuer seines Autos, das auf einem Parkplatz neben der Fahrbahn abgestellt war. Der 55-jährige Unfalllenker kollidierte mit dem geparkten Pkw- Dadurch wurden beiden Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein Alkoholtest ergab bei dem jüngeren Lenker einen Wert von 3,34 Promille. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Mann wird angezeigt.

In Eugendorf war am Montagnachmittag ebenfalls ein betrunkener Autofahrer auf der Westautobahn Richtung Wien unterwegs. Die Polizei wurde aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf den Mann aufmerksam.

Das erste Anhalte Zeichen bei der Ausfahrt Eugendorf wurde vom Pkw-Lenker missachtet. Er konnte wenig später angehalten werden. Eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde durchgeführt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Der Führerschein wurde dem Lenker vor Ort vorläufig abgenommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Lenker wird angezeigt.