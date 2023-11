Polarlichter über Straßwalchen - Flachgauer Astrofotografen gelang seltene Aufnahme

Dem Astrofotografen Rochus Hess aus Straßwalchen ist in der Nacht auf Montag eine seltene Aufnahme gelungen - er dokumentierte Polarlichter über dem nördlichen Flachgau.

Rochus Hess ist Mitglied bei der Arbeitsgruppe für Astronomie am Haus der Natur und vor allem auf dem Gebiet der Astrofotografie auf der "Vega Sternwarte Haus der Natur" tätig.

Bereits im Vorjahr war ihm das Glück des Tüchtigen zuteil: Er lieferte die weltweit erste Aufnahme eines neu entdeckten planetarischen Nebels. Es war nicht irgendein Schnappschuss. Die wissenschaftlich begleitete Aufnahme erforderte zwei Jahre Arbeit.

Sonntagabend ging es nun wesentlich flotter. Rochus Hess meldete: "Um 20:30 Uhr hatte ich das seltene Erlebnis, Polarlichter in unseren Breiten zu sehen und einzufangen. Diese Nordlichter, eine Seltenheit in Österreich, haben sich in einem spektakulären Schauspiel am Himmel präsentiert."