Polizeihund fand Cannabis - versteckt im Staubsauger

Der Suchtmittelspürhund erschnüffelte die Cannabisblüten in einer Unterkunft in Oberalm. Die vier Bewohner sind nicht geständig.

In der Nacht auf Freitag führte die Polizeiinspektion Hallein mit Unterstützung der Diensthundeinspektion Kontrollen im Tennengau durch. Am Bahnhof in Hallein wurde ein 17-jähriger Tennengauer kontrolliert. Die Beamten stellten eine geringe Menge Cannabis und Suchtgiftgegenstände sicher.

In einer Unterkunft in Oberalm nahmen die Beamten Cannabisgeruch wahr. Doch vorerst war nichts zu finden. Suchtmittelspürhund "Raspo vom Schopperweg" wurde aber fündig. Er erschnüffelte 100 Gramm Cannabisblüten. Diese waren in Plastikfolie eingeschweißt und im Inneren eines Staubsaugers versteckt. Die vier Bewohner - Afghanen im Alter von 21 und 22 Jahren - zeigten sich nicht geständig. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.



Quelle: SN