58-Jähriger geriet mit der Frau in einem Mehrparteienhaus in Streit

Bei einem 58-jährigen Mann in einem Mehrparteienhaus im Salzburger Pongau dürften die Nerven in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie bereits blank gelegen sein. Er drohte seiner 65-jährigen Nachbarin verbal mit dem Umbringen, da diese ständig Hustenanfälle habe, berichtete die Polizei Salzburg am Sonntag. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

Quelle: APA