Pongauer Gastlichkeit am Rupertikirtag

Die Gastwirtevereinigung Großarltal betreibt heuer das große Festzelt in der Salzburger Altstadt.

Festzelt und Fahrgeschäfte gehören zu den Herzstücken des Rupertikirtags in Salzburg. 2020 fiel der Rupertikirtag coronabedingt ganz aus, im Vorjahr gab es kein Festzelt.

Auch heuer war der Kirtag ohne Festzelt geplant, schließlich wurde aber doch der Wunsch nach einem Festzelt laut, was angesichts der Kurzfristigkeit und der allgemein bekannten Personalsituation in der Gastronomie kein einfaches Unterfangen war. Das Altstadtmarketing Salzburg und deren langjähriger Partner Stiegl sind schließlich an die Gastwirtevereinigung Großarltal herangetreten, ob diese die Bewirtschaftung des ...