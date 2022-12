Abtenau: Almgasthof Blonde Hütte bei Großbrand vernichtet

Ein Raub der Flammen ist in der Nacht auf Mittwoch der Almgasthof Blonde Hütte in Abtenau geworden. Ein Mitarbeiter der Liftbetriebe wurde dabei zum Lebensretter.

Es war am Mittwoch um 0.37 Uhr, als bei der Feuerwehr Abtenau und dem Löschzug Voglau der Brandalarm einging. Zwei Mitarbeiter der Seilbahnen hatten das Feuer an dem Gebäude entdeckt und sofort reagiert. In der Blonden Hütte befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes der 45-jährige Pächter sowie vier weitere Personen, die jedoch noch rechtzeitig durch einen Liftmitarbeiter geweckt und gewarnt wurden, weshalb glücklicherweise auch niemand verletzt wurde.

Einsatzleiter Markus Putz (LZ Voglau) veranlasste bereits bei der Ausfahrt die Alarmierung der FF Strobl. Als die ersten Einsatzkräfte nach der über 20 Kilometer langen Anfahrt am Einsatzort eintrafen, standen bereits große Teile des Gebäudes in Vollbrand. Mehrere Atemschutztrupps begannen mit den Löscharbeiten im Außen- und Innenangriff.

Nachdem von den Pumpenbesatzungen mehrere Zubringerleitungen von einem Hydranten sowie einem nahen Bach gelegt waren, konnte ein umfangreicher Löschangriff mit mehreren Strahlrohren sowie dem Wasserwerfer der Drehleiter durchgeführt werden.

Erst gegen die Morgenstunden konnte vom Einsatzleiter Brand aus gegeben werden. Ebenfalls am Einsatzort befand sich die Feuerwehr Hallein mit dem Atemschutzfahrzeug sowie das Rote Kreuz und die Polizei.