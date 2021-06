Für Tierschützer verursacht das Fahren von Pferdekutschen unnötiges Tierleid. Die Fiaker entgegnen, die Tiere kämen nicht einmal ins Schwitzen.

Am Dienstagnachmittag demonstrierten Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) für ein Verbot der Fiaker in Salzburg. Eine Petition der Organisation hatten am Dienstag bereits mehr als 5000 Personen unterzeichnet. Das Ziel seien 7500 Unterzeichner, sagt der VGT.

Mit der Sommerhitze ist die Diskussion um die Pferdekutschen in der Salzburger Innenstadt wieder hochgekocht. Zwar hatte sich der Salzburger Gemeinderat bereits einstimmig darauf geeinigt, dass die Pferde ab einer Temperatur von 30 Grad hitzefrei bekommen sollen. Allerdings ...