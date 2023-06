Pro S-Link: Junge Salzburger rufen Bürgerinitiative ins Leben

Die Gegner der unterirdischen Lokalbahnverlängerung sind seit Monaten unterwegs. Jetzt bildet sich eine Gegenbewegung dazu. Die offizielle Präsentation ist am Mittwoch. Mit an Bord: ein namhafter Verkehrsexperte.

Am Mittwoch lädt eine neue Initiative zur Präsentation. "Dafür - Zukunft Mobilität" nennt sich die Bewegung. Im Einladungstext heißt es, der Widerstand gegen sämtliche Infrastrukturprojekte in Salzburg sei so ausgeprägt wie in keinem anderen Bundesland. "Vor allem im Bereich des öffentlichen Verkehrs werden viele Bemühungen zur Lösung des Verkehrsproblems behindert. Das wollen wir ändern." Daher hätten sich engagierte Salzburgerinnen und Salzburger, denen eine zukunftsfähige Mobilität in und um Salzburg am Herzen liege, zusammengeschlossen. "Wir sind der Überzeugung, dass die Durchbindung ...