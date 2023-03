Rad-Lieferdienste gegen das Verkehrschaos in der Stadt

2019 begann die DB Cargo Österreich, im Salzburger Stadtgebiet per Lastenfahrrad zu liefern. Die Bürgerliste plädiert für die moderne City-Logistik. Der Boom durch den Online-Handel wirkt sich nämlich direkt auf den Verehr in den Städten aus.

Direkt in der Innenstadt befindet sich das Sammeldepot für die Cargo-Bikes der DB Cargo Österreich - oder besser gesagt: das Cargo-Bike. Im Herbst 2019 hat der internationale Logistik-Dienstleister mit diesem Service begonnen. "Das Zustellgebiet beträgt rund drei Kilometer", verkündeten VP-Verkehrslandesrat Stefan Schnöll und Alexander Winter, Chef von DB Schenker Österreich. "Mit Lastenfahrrädern wollen wir Emissionen reduzieren, aber auch eine verkehrsberuhigende Wirkung in den Stadtzentren erwirken", sagte Andreas Kerschner, Geschäftsstellenleiter von DB Schenker in Salzburg.

Die Bilanz bis heute ...