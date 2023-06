Radboxen in Salzburg-Schallmoos: Neuer Standort regt Anrainer auf

Die ÖBB haben den Vertrag für den bisherigen Standort bei der Radabstellanlage hinter dem Hauptbahnhof in der Lastenstraße aufgekündigt.

Der neue Standort für 15 Radboxen der Stadt Salzburg vor dem Kreisverkehr an der Merianstraße hinter dem Hauptbahnhof sei unüberlegt und gefährlich, kritisiert Anrainer und Unternehmer Bernd Popp. "Ich verstehe nicht, wer so etwas genehmigt." Die Metallkästen würden die Sicht auf den Zebrastreifen und auf den Kreisverkehr versperren. "Wenn die Leute ihr Fahrrad in die Box stellen, stehen sie auf der Gegenfahrbahn." Dazu komme, dass sich kaum jemand an das vorgeschriebene Tempolimit von 30 km/h halte. Auf dem Zebrastreifen seien ...