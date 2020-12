Radstadt: Dem Bahnhofsgebäude soll der Abriss erspart bleiben

Die ÖBB investieren in Radstadt Millionen in eine Sanierung des Bahnhofs. Das Gebäude soll weichen. Die Stadt will das mithilfe der Bürger verhindern.

"Das wird ein super Projekt", sagt Bürgermeister Christian Pewny (FPÖ). Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) planen eine umfassende Sanierung des in die Jahre gekommenen Radstädter Bahnhofs. Die Umsetzung soll von 2024 bis 2026 erfolgen, budgetiert werden rund 20 Millionen Euro. Bei aller Zustimmung bereitet ein Detail dem Bürgermeister wenig Freude. Das alte Bahnhofsgebäude soll im Zuge der Bauarbeiten abgerissen werden. Für den Betrieb eines modernen Bahnhofs sei ein solches nicht mehr nötig, so das Argument seitens der ÖBB. ...