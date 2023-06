Raser in St. Johann mit 160 km/h aus dem Verkehr gezogen

Zwei junge Raser tappten in St. Johann ins gleiche Radar.

Die Polizei nahm in St. Johann einem deutschen Raser den Führerschein ab. (Symbolbild)

Ein 25-jähriger Deutscher wurde am Samstagnachmittag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Er war zuvor auf der B311, der Pinzgauerstraße, im Gemeindegebiet von St. Johann mit 160 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen worden. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, wie die Polizei Salzburg in einer Aussendung informiert. Kurz zuvor war an der gleichen Stelle ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Pongau mit 149 km/h gemessen worden. Beide Lenker werden angezeigt.