Raubüberfall auf Villa von Juwelierfamilie Nadler: Keine mildere Strafe für Täter

Zwei Tschechen (44, 41) hatten die Salzburger Juwelierfamilie in deren Anwesen in Koppl brutal attackiert, entführt und beraubt. Die Täter hatten auch Feuer in der Villa gelegt. Jetzt blitzte das Duo mit seinem Begehr nach einer geringeren Haftstrafe ab.

Es bleibt bei 20 beziehungsweise 18,5 Jahre Haft für jene beiden Tschechen, die im August 2019 die Salzburger Juwelierfamilie Nadler in deren Villa auf dem Heuberg bei Koppl brutal attackiert, entführt und beraubt hatten: Ein Dreirichtersenat des Oberlandesgerichts (OLG) Linz hat am Mittwoch in der Berufungsverhandlung den Ersuchen der beiden Angeklagten auf eine Reduktion des Strafmaßes keine Folge gegeben. "Den Berufungen wurde nicht stattgegeben - das Urteil ist somit rechtskräftig", so Wolfgang Seyer, Sprecher des OLG Linz.

Ein Salzburger Geschworenensenat (Vorsitz: Richterin Ilona Schalwich-Mózes) hatte die beiden Tschechen, 44 und 41 Jahre alt, im November 2021 wegen schweren Raubes, erpresserischer Entführung und Brandstiftung zu den nun bestätigten Haftstrafen verurteilt.

Demnach hatte das mit einer Pistole bewaffnete Duo mit einem unbekannten Mittäter die Juwelierfamilie am hellichten Tag daheim überfallen; die Täter erbeuteten Pretiosen im Wert von 150.500 Euro und zwangen Juwelierin Annalisa Jacke-Nadler in ihr Geschäft zu fahren, um weiteren Schmuck zu holen; damit sie dies auch tue, pferchten die Täter ihren gefesselten Ehemann Philipp Jacke, die zwei Kinder des Ehepaares sowie deren Au-pair in ein Auto, blieben aber dann mit dem Pkw in einem Waldstück stecken. Zuvor hatten die Kriminellen auch noch in der Villa am mehreren Stellen Feuer gelegt.

Die drei Täter waren nach den brutalen Taten geflüchtet, die beiden nunmehr rechtskräftig Verurteilten konnten aber später in Prag festgenommen werden.