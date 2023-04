Der 49-Jährige wurde in einem Steinbruch von einer Arbeitsmaschine eingeklemmt.

Der Mann wurde nach der notärztlichen Erstversorgung in das Uniklinikum nach Salzburg geflogen (Symbolbild).

Bei einem Arbeitsunfall in einem Steinbruch in Rauris wurde am Montag gegen 16.20 Uhr ein Arbeiter verletzt. Der 49-Jährige war nach Angaben der Polizei ohne Fremdeinwirkung von einer Arbeitsmaschine eingeklemmt worden.

Der Verunglückte wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Alpin Heli 6 in das Uniklinikum nach Salzburg geflogen. Die Polizei führt Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.