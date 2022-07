Reisepässe: Stundenlange Wartezeit im Magistrat Salzburg für Anträge

Das Pass-Service im Salzburger Magistrat hat am Donnerstag einen hohen Andrang an Antragstellern verzeichnet. Mit ein Grund dafür ist die Personalnot im Passamt der Flachgauer Bezirkshauptmannschaft.

In dieser Behörde war es in jüngster Zeit zu Personalausfällen wegen Coronainfektionen gekommen. Eine der betroffenen Abteilungen ist eben das Passamt, was unmittelbar vor den Sommerferien besonders ins Gewicht fiel.

Denn wie jedes Jahr häufen sich die Anträge auf Verlängerung beziehungsweise Neuausstellung von Reisepässen im Frühsommer. Die BH Salzburg-Umgebung hat Flachgauer Antragsteller daher darauf hingewiesen, dass Pässe nicht unbedingt bei der Flachgauer Bezirksbehörde beantragt werden müssen.

Dieser Umstand wird auch von der Bundesregierung entsprechend kommuniziert. Auf der vom "Ministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort" betriebenen Internetseite www.oesterreich.gv.at heißt es: "Der Antrag auf Ausstellung eines Reisepasses kann im Inland - unabhängig vom Wohnsitz - bei jeder Passbehörde gestellt werden."

Viele Salzburger Gemeindeämter bieten diesen Service an, natürlich auch das Magistrat Salzburg. Das Pass-Service dort befindet sich im Schloss Mirabell und liegt damit nur wenige Gehminuten von der Flachgauer Bezirkshauptmannschaft beim Hauptbahnhof entfernt.

Und nun meldete das Informationszentrum der Stadt am Donnerstag dies: "Aufgrund von Medienberichten kommt es im Pass-Service im Schloss Mirabell aktuell zu einem großen Andrang. Wer ohne Termin kommt, muss mit Wartezeiten von bis zu drei Stunden rechnen. Das Pass-Service weist daher darauf hin, unbedingt vorab online einen Termin zu reservieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bemüht, alle Anträge abzuarbeiten. Die Termine in der kommenden Woche sind bereits vergeben."

"Superpassjahr" und große Reiselust

140 Termine werden laut Magistrat an einem normalen Tag im Pass-Service der Stadt ausgestellt. Heuer trifft die "Post-Corona Reiselust" auf das "Superpassjahr" 2022, in dem viele Pässe auslaufen und erneuert werden müssen. Der Tipp der Behörde: "Also unbedingt einige Wochen vor Reiseantritt das Ablaufdatum checken, um etwaigen Ärger zu vermeiden. Vom Antrag im Passamt bis zur Ausfertigung des Passes in der Staatsdruckerei in Wien vergehen samt Versand circa fünf Arbeitstage."

Von wochenlanger Wartezeit berichtete hingegen ein Mitarbeiter eines Flachgauer Gemeindeamtes im SN-Gespräch. Der Mann fügte: "Ich bin jetzt seit 30 Jahren bei der Gemeinde. Und noch jedes Jahr kommen die Leute im Juni darauf, dass sie auf Urlaub fahren. Und dann schauen sie erst in ihren Reisepass und merken, dass der abgelaufen ist. Dann muss es schnell gehen." In Zeiten mit Coronaausfällen ist das eben nicht möglich.