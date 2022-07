Re:Unite-Parade: 13 Pride-Trucks zogen durch Salzburgs Straßen

Bunt ging es am Samstag Nachmittag in der Stadt Salzburg zu: Ab 14 Uhr zogen bei der Re:Unite Parade 13 selbst gestaltete Pride-Trucks durch Salzburgs Straßen, startend in der Münchner Bundesstraße.

Unter anderem waren die Salzburger Volkswirtschaft "Fuxn", "Party-Maus", der "Cave Club" und der Tanz- und Nachklub "Die Kantine" mit Trucks am Start. Die Strecke führte von der Ignaz-Harrer-Straße über die Lehener Brücke, Gebirgsjägerplatz, Schwarzstraße, und den Makartplatz, bevor man am Mirabellplatz die Parade anhielt. Gegen 18 Uhr fand die Abschlusskundgebung statt. Eine Schweigeminute mit Blumenniederlegung am Regenbogen-Zebrastreifen vor dem Schloss Mirabell bildet den Abschluss der Veranstaltung. Gedacht wird damit den Opfern von Krieg und homophober Gewalt, gleichzeitig sei es ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.