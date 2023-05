Riesenfest zum Doppeljubiläum

Die TMK Flachau und die Stegerschützen feiern gemeinsam ihr jeweils 300-jähriges Bestehen.

Zwei Vereine mit einer jeweils 300-jährigen Geschichte - damit können nur wenige Gemeinden aufwarten. In Flachau ist man zu Recht stolz auf diese Besonderheit und feiert das 300-jährige Bestehen der Trachtenmusikkapelle und der Stegerschützen mit einem dreitägigen riesigen Fest von Freitag bis Sonntag.

Das Bestehen der beiden Vereine wurde im Jahr 1723 erstmals schriftlich dokumentiert, wie Peter Oberreiter, der Kapellmeister der TMK Flachau, zu berichten weiß. "Unsere Pfarrkirche wurde 1722 eingeweiht, 1723 fand die erste Fronleichnamsprozession mit der neuen Kirche als Ausgangs- und Endpunkt statt. Und die Teilnahme der Musik und der Schützen an ebendiesem Fronleichnamsfest wurde in einer Kirchenjahresrechnung im Jahr 1723 dokumentiert."

Entdeckt wurde dieses Dokument vom damaligen Ortschronisten Rupert Weitgasser bei seiner Recherche für die 1998 erschienene Flachauer Ortschronik. Zuvor war man bei der TMK fälschlicherweise vom Gründungsjahr 1803 ausgegangen, da diese Jahreszahl auf der großen Trommel der Musikkapelle vermerkt war. Deshalb wurde auch im Jahr 1953 das 150-jährige Jubiläum der TMK groß gefeiert. Aber besser ein Mal zu oft gefeiert als umgekehrt und deshalb zurück zum nunmehrigen großen Fest.

Beim Achterjet-Parkplatz wurde ein 2000 Personen fassendes Festzelt aufgebaut, zudem gibt es ein Discozelt und ein Kinderprogramm. Die Feierlichkeiten beginnen am Freitag, 19. Mai, um 19 Uhr mit dem Aufmarsch der Vereine. Dann folgt der erste Höhepunkt des Festwochenendes mit dem Zapfenstreich, dargeboten von der Bürgermusik Tamsweg. Um 21 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung mit Bieranstich.

Die Höhepunkte des dreitägigen Festes sind neben dem "Zapfenstreich" das nur alle vier Jahre stattfindende "Pongauer Salvenwertungsschießen" am Samstag und das "Bezirksblasmusikfest" zum 70. Geburtstag des Pongauer Blasmusikverbandes am Sonntag. Der Festakt am Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einer Jubiläumsfeldmesse beim Flachauer Gutshof. Festakt und Messe werden von einem Gesamtspiel der 24 Musikkapellen umrahmt. Anschließend gibt es einen Festzug aller 40 teilnehmenden Vereine zum Festzelt. Das Wochenende über ist beste Unterhaltung und geselliges Beisammensein im großen Festzelt geboten. Hochkarätige Musikgruppen wie "Die Edelseer", "Die Lauser", "Die stürmische Böhmische", die "Filzmooser Tanzlmusi" und die "Kaiser Musikanten" werden für Stimmung sorgen. Programmdetails unter: flachau.com/events