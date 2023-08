Der Mieterschutzverband geht mit der Buwog Group GmbH ins Gericht und warnt davor, 220 Wohnungen mit Billigmieten abzureißen.

Keine andere Causa beschäftigt Karin Edtbrustner, Obfrau des Mieterschutzverbands in Salzburg, derzeit so intensiv wie die Südtiroler-Siedlung in Salzburg-Liefering. Sie vertritt in den Verhandlungen mit der Buwog Group GmbH 48 Mieterinnen und Mieter, das ist rund die Hälfte der verbliebenen ...