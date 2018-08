Rostige Gitter am Seewaldsee im Tennengau empören Wanderer

Verschandelung eines Naturjuwels oder notwendiger Schutz? Der Bauzaun am Seewaldsee empört Wanderer, der Grundbesitzer bittet um Verständnis.

"Schön ausschauen tut er wirklich nicht. Unglaublich eigentlich, dass man so einen Zaun hier aufstellen darf." Konrad Grünwald geht es wie vielen Wanderern und Spaziergängern, die derzeit eine Runde um den Seewaldsee am Fuße des Trattbergs in St. Koloman drehen wollen. Ein verrosteter Bauzaun versperrt einen großen Teil des nördlichen Ufers. Der neue Rundweg führt nun durch den Wald - direkt an den Absperrgittern vorbei. "Vom See hat man nichts mehr", sagt Grünwald.