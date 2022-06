Rund 100 Paragleiter umschwärmten die Festung Hohensalzburg

Rund 100 Paragleiterpilotinnen und -piloten starteten am Sonntag kurz vor Sonnenaufgang am Salzburger Gaisberg zum Festungsflug. FMT-Pictures lieferte stimmige Bilder zum fliegerischen Feiern der Sommersonnenwende.

Um auch heuer wieder die Sommersonnenwende auf höchst eindrucksvolle Weise zu feiern, flogen am Sonntag in aller Früh an die 100 Hobbysportler und -sportlerinnen mit ihren Paragleitern über die Stadt Salzburg. Vom Gaisberg aus ging es ab ca. fünf Uhr Früh dann in luftiger Höhe über die Festung hinweg bis zum Landeplatz auf dem Krauthügel. Mit den ersten Sonnenstrahlen konnten fast alle Sportler sicher auf dem Krauthügel landen - nur zwei Paragleiter mussten kurzfristig einen anderen Landeplatz anfliegen.