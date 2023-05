Salzburger war fünf Mal auf dem Mount Everest: "Auf dem Glockner gibt es auch Stau"

Plus

Plus

Plus

Der Berg ruft - ob in den Alpen oder im Himalaya. Was ist anders? Und was ist gleich? Rupert Hauer war ganz oben. Er ist leidenschaftlicher Bergsteiger und Alpinpolizist. Und er hat Antworten.

BILD: SN/RUPERT HAUER Bergsteigerkolonne im Himalaya-Massiv.