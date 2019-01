Die Polizei ist in Saalbach-Hinterglemm Dieben auf der Spur.

Eine Balkontrennwand entfernten bislang unbekannte Täter am Dienstagabend in einem Hotel in Saalbach. Sie gelangten über eine offene Balkontür in ein Hotelzimmer. Die Täter stahlen, während der Hotelgast im Zimmer schlief, dessen Laptop und eine Uhr. In einem weiteren Hotel in Saalbach kam es am selben Abend zu einem Diebstahl von Bargeld aus einem Hotelzimmer. Die Ermittlungen laufen.

Anzeige

Quelle: SN