Saalfelden: Haben dreiste Diebe 150 Kilo schwere, neben einer Brücke montierte Pferdeskulptur gestohlen?

Ein skurriler Fall von - mutmaßlichem - Diebstahl beschäftigt die Polizei in Saalfelden: Bereits zwischen dem 29. und dem 31. August sollen bislang unbekannte Täter eine Bronzeskulptur bei der "Rösslbrücke" in Saalfelden entwendet haben. Die Skulptur in Form eines Pferdefohlens war neben der Bundesstraße 164 im Saalfeldner Stadtteil Uttenhofen montiert. Die Polizei geht von einem Diebstahl aus.

BILD: SN/POLIZEI SALZBURG Das Bronze-Fohlen bei der Brücke über die Urslau im Saalfeldner Stadtteil Uttendorf