Beamten der Autobahnpolizei Anif fiel am Montagabend auf der Westautobahn ( A1) ein in Schlangenlinien fahrender Pkw auf. Bei der Kontrolle an der Raststation Salzburg-Kasern stellte sich heraus, dass der 18-jährige Lenker unter Drogeneinfluss (THC) stand - ein Arzt stellte seine Fahruntauglichkeit fest.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.