Salzburg: 34-Jähriger stach Kontrahenten mit Messer in den Rücken

Heftiger Streit unter Syrern. Polizei konnte den Messerstecher und einen Komplizen festnehmen.

Am Montag gegen Mitternacht kam es in einem Wohnhaus in Salzburg- Schallmoos zu einer massiven Auseinandersetzung zwischen zwei Syrern, 34 und 23 Jahre alt. Dabei versetzte der 34-Jährige dem 23-Jährigen einen Messerstich in den Rücken. Ein Zeuge versuchte dem Opfer zu helfen, worauf der Täter mit dem Messer auf diesen zulief, der Zeuge konnte unverletzt flüchten. Der 34-Jährige und ein Mittäter, ein weiterer, 32-jähriger Syrer, der versuchte hatte, auf das 23-jährige Opfer mit einer Taschenlampe einzuschlagen, flüchteten mit einem Pkw vom Tatort.

Nach rasch eingeleiteter Fahndung konnte die Polizei die beiden Beschuldigen kurz darauf festnehmen. Im Einsatz standen auch Cobra-Beamte und Beamte der Einsatzgruppe SRK (Schnelle Reaktionskräfte).

Das 23-jährige Opfer wurde im Spital behandelt - es ist außer Lebensgefahr. Der genaue Sachverhalt sowie das Motiv sind Gegenstand der Ermittlungen.