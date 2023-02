Salzburg: Amtsbekannte Burschen (15 und 16) nach Diebstahl zweier Autos von Zivilstreife gefasst

Eine Zivilstreife der Polizei nahm am Montagabend in der Stadt Salzburg zwei Burschen (15 und 16) fest, die Stunden zuvor in Parsch und auch schon am Sonntag in Lehen je ein Auto gestohlen hatten. Bei den gestohlenen Fahrzeugen - sie wurden den Besitzen inzwischen wieder ausgefolgt - handelt es sich offenbar um zwei Mercedes.

SN/robert ratzer Symbolbild.

Zur Festnahme des jungen Duos kam es, nachdem Polizisten Montagabend in Salzburg-Süd einen der gestohlenen Pkw vor einem Wohnhaus entdeckt hatten. Als sich dann zwei Jugendliche zu dem gestohlenen Auto und zu einem weiteren, daneben geparkten Pkw begaben und einstiegen, wurden sie von der Zivilstreife gestellt. Die zwei jungen Täter, 15 und 16, sind bereits polizei- bzw amtsbekannt. Der 15-Jährige verweigerte die Aussage - er wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert; der nicht geständige 16-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.