Salzburg: Bewaffneter Täter mit FFP2-Maske prallt nach Überfall gegen Eingangstür von Supermarkt

Nach einem versuchten Raubüberfall auf eine Supermarktfiliale in der Sterneckstraße in Salzburg-Schallmoos fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Täter. Auch dieser hatte wieder eine FFP2-Maske verwendet.

Ein unbekannter Täter betrat am Donnerstag um 19.21 Uhr - kurz vor Ladenschluss - den Eurospar-Supermarkt an der Sterneckstraße in Salzburg-Schallmoos. Er hielt sich etwa zehn Minuten in den dortigen Gängen auf. Bei Ladenschluss begab er sich mit einer Packung Rasierern und einer Kaugummidose zum Kassenbereich und legte die Waren auf das Förderband.

SN/polizei salzburg Bild aus der Überwachungskamera.

Er zog einen Revolver

Vor der Kassiererin zog er einen schwarzen Revolver aus seiner rechten Jackentasche und forderte mit den Worten "Geld her" die Herausgabe von Bargeld. Die Frau kam dem nicht nach. Eine weitere Angestellte schrie den Mann an, das Geschäft zu verlassen. Daraufhin flüchtete der Unbekannte ohne Beute und prallte dabei gegen die sich zu langsam öffnende Glasscheibe der Ausgangstür, die daraufhin beschädigt wurde.

Die Waren ließ der Mann auf dem Förderband zurück. Am Tatort wurden Spuren gesichert.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: sportliche Statur, schwarze Hose, schwarze Jacke mit auffälligem orangen Logo auf der rechten Seite, schwarze Kapuze über den Kopf gezogen, schwarze Baseballkappe, schwarzer FFP2-Mundschutz, schwarze Handschuhe, Sportschuhe, hellblaue Augen, blonde Wimpern, heller Hauttypus, Aufsatz bei Revolverlauf (ähnlich wie bei Gasrevolver). Hinweise werden erbeten an den Dauerdienst des LKA unter 059133 50 3333 oder bei jeder Polizeidienststelle.

Binnen weniger Wochen haben sich damit vier ähnliche Coups im Großraum Salzburg ereignet:

Am 2. September (Freitag) überfielen Unbekannte eine Billa-Filiale ebenfalls in Salzburg-Schallmoos.

Am 25. September (Sonntag) ereignete sich kurz vor Mitternacht der Überfall auf die Jet-Tankstelle in Hallwang.

Am 28. September (Mittwoch) kam es gegen 2.30 Uhr zum Überfall auf die Eni-Tankstelle an der Gabelsbergerstraße in Schallmoos.

Bei den letzten beiden Coups hatte der unbekannte Täter jeweils eine weiße FFP2-Maske verwendet.