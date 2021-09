Salzburg: Drei Mädchen prallten mit E-Scooter gegen Obus - fünf Verletzte

Mit leichten Verletzungen haben am Donnerstagnachmittag drei Mädchen sowie zwei Buspassagiere einen Verkehrsunfall in der Stadt Salzburg überstanden. Das Trio war gemeinsam (!) auf einem E-Scooter unterwegs und prallte in der Rainerstraße gegen einen Obus der Linie 3.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei um 16.05 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt legte der 57-jährige österreichische Chauffeur den O-Bus auf der Rainerstraße in Richtung Hauptbahnhof. Zur selben Zeit überquerte eine 12-jährige Rumänin mit ihrem E-Scooter eine Radüberfahrt. Auf dem E-Scooter befanden sich neben der Lenkerin noch zwei weitere Mädchen aus Rumänien (beide 13 Jahre alt). In Folge kam es zur Kollision zwischen dem O-Bus und dem E-Scooter, wobei sich die drei Mädchen leicht verletzten. Durch das Bremsmanöver des Buslenkers stürzten zwei Fahrgäste und verletzten sich ebenfalls leicht. Keines der Mädchen trug einen Helm. Nach der Erstalarmierung war das Rote Kreuz mit drei Rettungsfahrzeugen sowie einem Notarzt ausgerückt. Auch die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften am Ort des Geschehens.