Salzburg: Durchschnittsalter der Covid-Patienten auf der Intensivstation liegt bei 58 Jahren

Die 7-Tage-Inzidenz pendelt sich bei rund 200 ein. Das Durchschnittsalter der Covid-Patienten ist auf 58 Jahre gesunken. Neuinfizierte sind im Durchschnitt 37,5 Jahre alt.

Die Zahl der Neuinfektionen ist in den vergangenen Wochen in Salzburg zurückgegangen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pendelt sich derzeit bei einem Wert von rund 200 ein. "Auch die Covid-19-Patienten im Spital werden weniger, allerdings sind die Personen, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen, mit 58 relativ jung", sagt der Leiter der Landesstatistik, Gernot Filipp.

Intensivpatienten werden jünger

"Es ist sehr auffällig, dass die Covid-Intensivpatienten jünger werden. Derzeit beträgt der Durchschnitt 58 Jahre, bei Frauen sogar nur 56 Jahre", sagt Filipp. Insgesamt geht die Zahl der stationär behandelten Patienten aber zurück. "Sie ist im März auf etwa 110 bis 120 angestiegen, liegt derzeit bei rund 85. Auch die Zahl der Intensivpatienten ist gesunken, von etwa 20 bis 25 auf jetzt knapp unter 20", erklärt der Statistiker.

SN/land salzburg Jüngere sind nun stärker betroffen.

Starke Unterschiede bei den Altersgruppen

Während sich die Durchimpfungsrate bei den über 80-jährigen Personen in Salzburg bemerkbar macht - hier liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nur mehr bei rund 70 -, sind es nun die Jüngeren, die eher von einer Coronainfektion betroffen sind. "Bei den 15- bis 19-Jährigen haben wir heute eine Inzidenz von zirka 340. Generell sind die Werte der erwerbsfähigen Bevölkerung mit etwa 230 mehr als doppelt so hoch wie in der Gruppe der über 65-Jährigen (Inzidenz bei zirka 100)", sagt der Landesstatistiker. Dies zeige sich auch am Durchschnittsalter der neu infizierten Personen, welches kontinuierlich zurückgeht. Lag der Wert Anfang des Jahres noch bei 45 Jahren, betrug das Durchschnittsalter in der letzten Kalenderwoche 37,5 Jahre.

Covid-Statistiken Salzburg 2021

Ausfahrtstests in Großarltal und Straßwalchen

In Großarltal (Inzidenz von 490) sowie Straßwalchen (Inzidenz von 555) gelten aktuell aufgrund der hoch bleibenden Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Wochen verschärfte Coronamaßnahmen, unter anderem mit verpflichtenden Ausfahrtstests. "Natürlich dauert es noch einige Tage, bis ein Effekt der Maßnahmen sichtbar wird", betont Gernot Filipp von der Landesstatistik. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Pongau beträgt derzeit 178, im Flachgau 172.

Bisher wurden in Salzburg 46.799 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, es gibt derzeit 1787 aktiv infizierte Personen. Die Zahl der Todesfälle hat sich mittlerweile auf 558 erhöht. 84 Covid-Patienten werden in Spitälern behandelt, davon 19 auf der Intensivstation.