Salzburg: "Friseure" waren die Chefs eines Drogenrings - neun Festnahmen

Drogenfahnder des Salzburger Stadtpolizeikommandos haben einen Drogenring in der Landeshauptstadt aufgedeckt. Die Kriminellen tarnten sich dabei als "Friseure" beziehungsweise "Obst- und Gemünsehändler".

Einen Drogenring konnten Ermittler des Stadtpolizeikommandos Salzburg aufdecken. Bereits im Jänner 2021 gab es erste Hinweise aus dem Suchtmittelmilieu, dass in einem Friseursalon in in der Stadt Salzburg große Mengen Marihuana an zahlreiche Subdealer verteilt würden.

Ermittlungen nach einem Raub lieferten ebenfalls Rückschlüsse auf einen Zusammenhang mit einem in Salzburg tätigen "Friseur". Durch umfangreiche Erhebungen konnte eine Salzburger Wohnung als Suchtmittelbunker ausgeforscht und observiert werden.

Im September 2021 wurden schließlich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg insgesamt neun Festnahmen und 16 Hausdurchsuchungen vollzogen.

Bei den Beschuldigten, alle zwischen 21 und 30 Jahre alt, handelt es sich um syrische, österreichische und türkische Staatsbürger.

Die beiden Haupttäter aus Syrien (23 und 27) betrieben einen Friseursalon beziehungsweise einen Obst- und Gemüsehandel. Der 23-Jährige organisierte die Verteilung an die Subdealer, der 27-Jährige und sein 30-jähriger Bruder waren für Ankauf und Verteilung des Suchtmittels im Bundesgebiet zuständig.

Kofferweise Rauschgift im Auto

Ein 25-jähriger Österreicher betrieb eine Bunkerwohnung und holte das Suchtgift an unterschiedlichen Orten in Salzburg ab. Dazu parkte er sein Auto an einer ihm genannten Stelle, legte den Autoschlüssel auf den Vorderreifen und entfernte sich für einige Minuten. Bei seiner Rückkehr befand sich immer eine schwarze Reisetasche mit fünf bis 15 Kilogramm Marihuana im Kofferraum des Autos.

Die Taschen nahm er mit in die Wohnung und verteilte die Drogen an Kunden, die zu ihm geschickt wurden. Als Bezahlung durfte er einen Teil des Suchtgifts an seinen eigenen Kundenstock verkaufen oder selbst konsumieren.

Andere Beschuldigte waren als Kuriere tätig oder zuständig für die Kundenvermittlung aus anderen Salzburger Bezirken wie dem Tennengau oder dem Pongau. Insgesamt wurden bei den Hausdurchsuchungen zwölf Kilogramm Marihuana und etwa 100 Gramm Kokain sichergestellt.

80 kg Marihuana und 4 kg Kokain

Der 25-jährige Wohnungsbetreiber ist laut Polizeiangaben voll geständig. Er soll für die beiden Hauptbeschuldigten innerhalb eines Jahres rund 120 Kilogramm Marihuana gebunkert haben. Der 23-jährige Hauptbeschuldigte soll außerdem im Jahr 2020 etwa 80 Kilogramm Marihuana und mehr als vier Kilogramm Kokain in Verkehr gesetzt haben. Bisher konnten 30 Abnehmer ausgeforscht werden. Neben den zwei Haupttätern werden fünf weitere Beschuldigte als Mitglieder der kriminellen Vereinigung angezeigt. Weitere zehn Beschuldigte werden als Subdealer zur Anzeige gebracht. Derzeit befinden sich noch vier Personen in Haft.