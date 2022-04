Salzburg-Lehen: Wohnung komplett ausgebrannt, mehrere Verletzte

In Salzburg-Lehen kam es am Freitag kurz vor Mittag zu einem Wohungsbrand im zehnten Stock. Sechs Personen wurden nach ersten Informationen verletzt, zwei davon mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

In der Stadt Salzburg kam es am Freitag zu einem Brand. Dabei brannte eine Wohnung im zehnten Stock eines Wohnhauses in der Revierstraße in Salzburg-Lehen komplett aus. Andreas Reitsamer, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr sagt: "Wir wurden um kurz nach elf alarmiert. Beim Eintreffen konnten wir eine starke Rauchentwicklung feststellen. Wir sind von einer Menschenrettung ausgegangen."

SN/robert ratzer Die Berufsfeuerwehr und die freiwillige Feuerwehr waren mit zwölf Fahrzeugen im Einsatz.

Die Wohnung stand bereits im Vollbrand, die Feuerwehr evakuierte das gesamte Stockwerk - insgesamt zwölf Personen. Sechs Personen seien bei dem Brand verletzt worden, sie wurden vom Roten Kreuz vor Ort versorgt. Zwei davon mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen laufen. Die Berufsfeuerwehr und die freiwillige Feuerwehr waren mit zwölf Fahrzeugen im Einsatz.