Salzburg-Liefering: Einbrecher übernachteten in Schrebergartenhütte

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Dienstag in zwei Hütten einer Schrebergartensiedlung in Salzburg-Liefering ein. SN-Informationen zufolge erbeuteten sie Nahrungsmittel und Bettwäsche, ehe sie unerkannt fliehen konnten. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.



Beim Lokalaugenschein des Fotografen von FMT Pictures stellte sich heraus, dass die Täter in einer Hütte offenbar sogar übernachteten - im Mikrowellenherd waren sich Würstel, dazu lagen leere Getränkebehältnisse sowie Schlafutensilien im Wintergarten herum.



