Nachhilfe für Corona-Hunde in Salzburg

Zwei Salzburgerinnen wagen sich auf den heiß umkämpften Markt der Hundeschulen. Eine wichtige Kundenschicht sind Pandemic Puppies.

Gerade beschert uns die warme Jahreszeit eine Atempause in Sachen Pandemie: Sarah Prodinger und Manuela Leib aus Salzburg sind in ihrem Berufsalltag dennoch fast täglich damit konfrontiert. Die Hundetrainerinnen sind seit Kurzem mit ihrem Hundeverhaltenszentrum in Salzburg-Itzling aktiv. Zu ihren Kunden zählen Menschen mit alten und jungen Hunden, Mischlingen und Rassetieren, aber auch sogenannte Pandemic Puppies. "Während der Pandemie haben sich viele Menschen einen Welpen zugelegt", sagt Prodinger.

Wegen Pandemie haben viele Hunde keine Ausbildung

Das ...