Amt für öffentliche Ordnung will die Situation prüfen. Notschlagstellen und Caritashaus sind derzeit gesperrt.

Für Irritationen bei Spaziergängern sorgt seit Tagen ein Schlaflager mit Pappkartons, Decken sowie Bekleidungsgegenständen in der Parkanlage am Makartplatz in Salzburg. Es handelt sich vermutlich um die Schlafstelle obdachloser Menschen - nur wenige Meter vom Hotel Bristol (einem Haus der ...