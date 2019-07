Salzburg setzte zum dritten Mal Abfahrtssperren in Kraft

Maßnahmen zeigten am bisher stärksten Reisewochenende des Sommers Wirkung.

Im Land Salzburg wurden am Samstag zum dritten Mal in diesem Sommer die Abfahrtsverbote von der Tauernautobahn A10 aktiviert. Die Maßnahme sei gegen 10.30 Uhr in Kraft gesetzt worden, sagte Irene Stauffer, Sprecherin der Salzburger Polizei. Die Regelung sei gut angenommen worden, es habe trotz des starken Verkehrsaufkommens keine nennenswerten Probleme gegeben.

Der Reiseverkehr sei stark gewesen, habe sich aber gut verteilt, hieß es auch in einer Aussendung des Landes. Die umfangreichen Informationen hätten dazu geführt, das sich viele Urlauber schon in der Nacht auf den Weg in den Süden gemacht hätten. Die Ferienregelung sowie die Kontrollen der Polizei in Wals und Grödig, um Stau-Umfahrer wieder auf die Autobahn zurückzuschicken, hätten gewirkt. Auch die Navigationsgeräte hätten die aktuellen Abfahrverbote angezeigt.

Der neuralgische Punkt auf der Tauernautobahn war eine Baustelle bei Puch. Vor dieser Baustelle habe sich schon in der Früh kilometerlanger zäher Verkehr gebildet, sagte Stauffer.

