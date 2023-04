Salzburg Stadt: Pkw fuhr 185 km/h in der 80er-Zone

Der Lenker sagte der Polizei, er wolle seinen "Kat" ausbrennen.

Am Samstagabend war ein Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf Salzburgs Straßen unterwegs. Die Polizei berichtet, dass der Lenker mit 185 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h fuhr. Nachdem er auch im Stadtgebiet, wo eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h gilt, mit 79 km/h deutlich zu schnell unterwegs gewesen war, konnte ihn die Polizei stoppen. Der Salzburger gab an, seinen "Kat" ausbrennen zu wollen, deshalb sei er so schnell gefahren. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ.

Weitere Geschwindigkeitsübertretung auf der A1

In der Nacht auf Sonntag fiel den Beamten ein weiterer Raser auf. Bei der Nachfahrt auf der Westautobahn maß die Polizei eine Geschwindigkeit von 185 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h. Der Lenker konnte bei Bergheim West von der Autobahn abgeleitet und angehalten werden. Bei der Kontrolle beteuerte der Deutsche, dass er nur 140 km/h gefahren sei.