Salzburg startet in fünf Gemeinden mit beaufsichtigten Corona-Selbsttests

"In der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie setzen wir in Salzburg auf die Säulen Hygienemaßnahmen, Impfen, Testen und Contact Tracing. Beim Testen bieten wir mit beaufsichtigten Selbsttests eine sinnvolle Erweiterung, inklusive offizieller Bescheinigung, damit wir auch für weitere Öffnungsschritte gerüstet sind", erklärt Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Neben den Hochinzidenzgemeinden im Großarltal (Mittelschule) und in Straßwalchen (Gemeindeamt) kommt das neue System auch in den Gemeindeämtern von Kleinarl, Berndorf und St. Koloman zum Einsatz. Das Angebot gilt zusätzlich zu den Teststationen des Landes in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz sowie den Möglichkeiten in Apotheken und in Arztpraxen.

"Die Vorteile der Selbsttests liegen auf der Hand: Der Abstrich geht schnell und unkompliziert. Gleichzeitig ist das Ergebnis mit offizieller Bescheinigung unter anderem als Eintrittstest für körpernahe Dienstleister und beim Besuch im Seniorenwohnhaus gültig und kann sehr wohnortnahe stattfinden", betont Haslauer.

Voranmeldung ist notwendig - Zeitaufwand rund 20 Minuten

Wie bei den übrigen Teststationen des Landes ist auch bei den beaufsichtigten Selbsttests eine Voranmeldung unter www.salzburg-testet.at notwendig, eine FFP2-Maske ist Pflicht, die e-Card und ein Lichtbildausweis sind mitzubringen. Unter Aufsicht von ausgebildeten Mitarbeitern des Roten Kreuzes wird der Test wie zu Hause selbst mittels eines Vordernasenabstriches durchgeführt. Im Anschluss werden persönliche Daten anonym in ein im Testlokal vorhandenes Endgerät eingegeben. Nachdem das Ergebnis feststeht, wird der Test fotografiert und verifiziert - damit erhält man dann die offizielle Bescheinigung. Planmäßig dauert der gesamte Vorgang zirka 20 Minuten.

Wann und wo man beaufsichtigte Selbsttests durchführen kann:

•Großarl (Neue Mittelschule) und Straßwalchen (Gemeindeamt) von Montag bis Freitag zwischen 17 und 20 Uhr

•Kleinarl (Gemeindeamt), Berndorf (Gemeindeamt) und St. Koloman (Gemeindeamt) Dienstag und Donnerstag von 17 bis 20 Uhr