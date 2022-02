Salzburg: Tischlerei in der Kaigasse brannte -Krankenhaus alarmiert

Heikler Löscheinsatz für die Feuerwehren in der Stadt Salzburg: In einer Tischlerei in der Kaigasse ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand ausgebrochen - und im Nahbereich befindet sich das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder...

Am Mittwoch gegen 3 Uhr kam es in der Kaigasse in der Salzburger Altstadt zu einem Brand eines Tischlereibetriebs. Das meldete die Polizei. Einer der Bewohner des Gebäudes hatte den Brand bemerkt und Alarm geschlagen. Alle Menschen, die in Wohnungen über der Tischlerei wohnen, wurden in Sicherheit gebracht. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Es wurden lediglich die Räumlichkeiten der Tischlerei durch den Brand beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens und die Brandursache sind bislang noch nicht bekannt. Heikel wardie Situation dennoch. Branddirektor Reinhold Ortler schilderte in ORF Salzburg, dass schon die Zufahrt zum Brandobjekt in der engen Kaigasse schwieirig gewesen sei. Die Feuerwehr musste zudem das in der Nähe befindliche Krankenhaus der Barmherzigen Brüder vorsorglich alarmieren. Beim Brand hatte es starke Rauchentwicklung gegeben. Der Qualm hätte in die Klimananlage des Spitals eindringen können. Durch den effizienten Löscheinsatz konnte aber auch diese Gefahr gebannt werden.