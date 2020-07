Salzburg: Zwei Fälle von Covid in Pflegeheimen

In der Stadt Salzburg wurden zwei Mitarbeiter von privaten Seniorenwohnheimen positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Stadt Salzburg vermeldete am Donnerstagnachmittag zwei neue Covid-Infektionen. In zwei privaten Seniorenwohnhäusern wurden eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter positiv getestet. In einem Fall - einem Haus der ÖJAB in Salzburg Aigen - soll es sich um einen bereits abgesonderten Mitarbeiter handeln, dessen Lebensgefährtin positiv getestet war. Beim Covid-Fall im Haus des Roten Kreuzes in Gneis lief am Montagabend die Abklärung noch. Es würden alle Betroffenen Personen auf Covid getestet, hieß es. Mit diesen neuen Fällen lag die Zahl der Coronainfektionen im Bundesland am Montagabend bei 34.

Quelle: SN