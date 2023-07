Salzburger Alpenstraße: Taxi kollidierte mit Motorrad - zwei Verletzte

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am frühen Montagabend in der Alpenstraße in der Stadt Salzburg. Ersten SN-Informationen zufolge wollte ein Taxifahrer an einer Kreuzung in die Friedensstraße einbiegen - offenbar übersah er dabei einen Motorradfahrer. Das Zweirad prallte mit voller Wucht in die Beifahrerseite des Taxis.

BILD: SN/FMT PICTURES Ein Taxi und ein Motorrad kollidierten in der Alpenstraße.